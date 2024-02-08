Не Роналду: главный тренер "Челси" Лэмпард назвал лучшего футболиста

Главный тренер "Челси" Лэмпард назвал Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола

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По словам бывшего полузащитника и главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, лучшим игроком в истории футбола является аргентинский спортсмен Лионель Месси.

Фото: flickr.com by Hugo Pérez Marsol is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он напомнил, что рос во времена Марадоны. Месси он считает лучшим футболистом не только той эпохи, но и любой в истории данного вида спорта.

Аргентинский спортсмен играл за "Интер Майами" в 14 матчах. В них он забил 11 голов, сделал пять результативных передач. Как сообщает портал Transfermarkt, "рыночная стоимость" Месси равна 35 миллионов евро.

Аргентинский футболист восемь раз вознаграждён престижным "Золотым мячом".

Лионель Месси