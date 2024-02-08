По словам бывшего полузащитника и главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда, лучшим игроком в истории футбола является аргентинский спортсмен Лионель Месси.
Он напомнил, что рос во времена Марадоны. Месси он считает лучшим футболистом не только той эпохи, но и любой в истории данного вида спорта.
Аргентинский спортсмен играл за "Интер Майами" в 14 матчах. В них он забил 11 голов, сделал пять результативных передач. Как сообщает портал Transfermarkt, "рыночная стоимость" Месси равна 35 миллионов евро.
Аргентинский футболист восемь раз вознаграждён престижным "Золотым мячом".
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.