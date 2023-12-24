Кофе ускорит сжигание жира на тренировке

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Ученые успешно продолжают исследования воздействия кофейных напитков на физическую активность, особенно в контексте снижения жировой массы.

Фото: openverse.org by BOMBMAN is licensed under CC BY 2.0.

Проведенный эксперимент Гранадского университета с участием 15 мужчин в возрасте около 32 лет показал, что употребление кофеина в объеме, соответствующем одной чашке крепкого кофе, способствует максимальному усилению окисления жиров за 30 минут до аэробной тренировки.

Исследователи использовали дозировку кофеина в 3 мг на кг веса участников, проводя тестирование в утренние и вечерние часы, а также использовали плацебо для сравнения результатов, которые показали, что жиросжигание достигает максимума перед вечерней тренировкой, и в целом подтвердили положительное влияние кофеина на этот процесс.

Эта информация может быть полезной для тех, кто стремится улучшить результаты своих тренировок и снизить жировую массу. Однако важно учитывать индивидуальные особенности здоровья при использовании данного подхода.