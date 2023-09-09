Отель Криштиану Роналду приютил пострадавших от землетрясения марокканцев

0:56 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отель, принадлежащий Криштиану Роналду, форварду сборной Португалии и клуба "Аль-Насра", и расположенный в Марокко, предоставил бесплатное пристанище пострадавшим от недавнего землетрясения в этой стране. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на информацию, представленную на телеканале Canal 24 Horas.

Фото: Openverse

Согласно данным, отель португальского нападающего Pestana CR7 Marrakech находится в городе Марракеш и имеет четыре звезды. В его распоряжении гостей находятся фитнес-центр, ресторан и открытый бассейн.

Напомним, что Марокко недавно пережило разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более тысячи человек, а сотни получили ранения. Из-за этой стихии матч сборной Марокко против Либерии, входящий в отбор на Кубок африканских наций, был перенесен на более позднюю дату.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уже 820 человек погибли в результате землетрясения в Марокко