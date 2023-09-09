Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
JCI: В Швеции найдены витамины, передозировка которыми вызывает онкологию
В Ярославской области на выборах привлекают избирателей пирогами
В США спустя 22 года опознаны две жертвы терактов 11 сентября
Число жертв мощного землетрясения в Марокко достигло 1305
"Арсенал" официально расторг контракт с Пепе
Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу
На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
Премьер Молдавии в TikTok отказался отдавать долги "Газпрому". К счастью, обошлось без рэпа
Ученые рассказали об африканском суукуленте, который они называют "детской попкой"

Отель Криштиану Роналду приютил пострадавших от землетрясения марокканцев

0:56
Спорт

Отель, принадлежащий Криштиану Роналду, форварду сборной Португалии и клуба "Аль-Насра", и расположенный в Марокко, предоставил бесплатное пристанище пострадавшим от недавнего землетрясения в этой стране. Об этом сообщает Marca, ссылаясь на информацию, представленную на телеканале Canal 24 Horas.

Отель Криштиану Роналду приютил пострадавших от землетрясения марокканцев
Фото: Openverse

Согласно данным, отель португальского нападающего Pestana CR7 Marrakech находится в городе Марракеш и имеет четыре звезды. В его распоряжении гостей находятся фитнес-центр, ресторан и открытый бассейн.

Напомним, что Марокко недавно пережило разрушительное землетрясение, в результате которого погибли более тысячи человек, а сотни получили ранения. Из-за этой стихии матч сборной Марокко против Либерии, входящий в отбор на Кубок африканских наций, был перенесен на более позднюю дату.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Уже 820 человек погибли в результате землетрясения в Марокко
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Бывший воспитанник Пелагеи на шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт отказался обняться Пелагеей на прощание

Бывший воспитанник Пелагеи на шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт демонстративно покинул новое шоу.

Участник шоу "Голос. Уже не дети" Рутгер Гарехт демонстративно покинул новый проект
Пять тысяч детей в Санкт-Петербурге не пошли в городские школы в семь лет
Пять тысяч новорождённых в Петербурге не пошли в городские школы спустя 7 лет
Житель Твери обнаружил БТР в придорожных кустах
Бундестаг ФРГ принял спорный закон Шольца
Скоростной электропоезд "Иволга 4.0" поставлен на поток Анастасия Жукова Законы Хаммурапи справедливы и сегодня Сергей Лебедев Верховный представитель Запада подал в суд на Милорада Додика Михаил Плисюк
Брат известного актёра погиб в Москве при загадочных обстоятельствах
Семь вражеских катеров шли на Крымский мост
В Харькове умерла падчерица Татьяны Анциферовой
В Харькове умерла падчерица Татьяны Анциферовой
Последние материалы
Киев в бешенстве из-за итогов саммита G20. О чем договорились страны?
JCI: В Швеции найдены витамины, передозировка которыми вызывает онкологию
Отель Криштиану Роналду приютил пострадавших от землетрясения марокканцев
Число жертв мощного землетрясения в Марокко достигло 1305
В Ярославской области на выборах привлекают избирателей пирогами
В США спустя 22 года опознаны две жертвы терактов 11 сентября
"Арсенал" официально расторг контракт с Пепе
Саммит G20 назвали ударом по коллективному Западу
После саммита G20 в Индии стала известна судьба Украины
На Черниговщине пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за лайки в "Одноклассниках"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников