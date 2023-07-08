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В 2024 году в российском футболе заработает новая система контроля карточек

1:25
Спорт

Российская премьер-лига (РПЛ), Футбольная национальная лига (ФНЛ) и другие лиги сотрудничают в разработке единой электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС). Об этом сообщил ТАСС в пятницу исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

В 2024 году в российском футболе заработает новая система контроля карточек
Фото: Инстаграм.

Стремясь упорядочить всю российскую футбольную пирамиду, Атаманенко сказал:

"Это мультилиговое решение, начиная с Юношеской футбольной лиги, вся пирамида российского футбола будет работать под единой системой управления соревнованиями. В сезоне-2024/25 будет единая система, это не только карточки, но и вся статистика, начиная с заявочного процесса."

19 марта 2023 года нижегородский "Пари НН" сыграл вничью с "Торпедо" дома в 20-м туре Российской Премьер-лиги. Полузащитник Ярослав Михайлов представлял нижегородскую команду в том матче. Тогда РПЛ заявила, что администрация "Пари НН" не проинформировала руководство РПЛ о желтых карточках, полученных Михайловым в матчах Второй лиги во время выступления за питерский "Зенит-2". В итоге после протеста "Торпедо" Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил им победу над "Пари НН".

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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