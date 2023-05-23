Футболиста «Реала» назвали "обезьяной", а потом удалили с поля

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий "Реала" Винисиус был удален с поля во время матча с "Реал-Валенсия" за то, что ударил по лицу соперника Уго Дуро. Об этом сообщает argumenti. ru.

Фото: www.sports. ru

Как отмечают некоторые издания, футболист был вне себя от злости, так как болельщики с трибун скандировали в его адрес "Обезьяна!". Вероятно, не сумев сдержать эмоции, он грубо обошелся с футболистом другой команды.

После игры Винисиус опубликовал пост в котором подверг критике футбольные клубы высшего дивизиона в попустительстве расизму.

Он отметил, что его многочисленные жалобы по данному поводу постоянно остаются без ответа.

Президент Бразилии Лула да Сильва пообещал разобраться в инциденте.

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