"Наполи" стал чемпионом Италии впервые с 1990 года

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

"Наполи" стал чемпионом Италии в Серии А на пять туров раньше окончания сезоне. Захватывающий матч 33-го тура между "Удинезе" и "Наполи" завершился вничью 1:1 на домашней арене "Удинезе". Санди Ловрич, полузащитник "Удинезе", забил первый гол на 13-й минуте, но на 52-й минуте счёт сравнял Виктор Осимхен из "Наполи".

Фото: publicnewstime. com/market-news/this-31-dividend-is-a-disaster/

Последняя победа "Наполи" позволила им набрать 80 очков после 33 туров, что на 16 очков больше ближайшего конкурента — "Лацио", которому осталось провести пять игр в сезоне. Добившись этого, "Наполи" обеспечил себе чемпионский титул.

Это первый триумф "Наполи" с сезона 1989/1990, после четырех трофеев (три Кубка и один Суперкубок Италии) с 1990 года. Между тем, "Удинезе" в настоящее время занимает 12-е место в таблице Серии А с 43 очками в 33 матчах, надеясь улучшить свое положение.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Udinese-Napoli 1-1 | Napoli are champions of Italy! Goals & Highlights | Serie A 2022/23