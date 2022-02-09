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Автор Светлана Нерадовская

В США мечтают наказать российских фигуристов: "Опять русские всех обманывают!"

Спорт

Американские болельщики не остались равнодушными к появившейся в СМИ информации о сомнительном допинг-тесте у одного из российских фигуристов.

В США мечтают наказать российских фигуристов: "Опять русские всех обманывают!"

Ранее стало известно, что награждение победителей командного турнира в фигурном катании было перенесено из-за неоднозначного допинг-теста у одного из членов сборной России. Уточняется, что речь идёт о тесте, сделанном ещё до начала Олимпиады в Пекине.

Американские болельщики уверены, что россияне априори виноваты, и предлагают "окончательно и бесповоротно" отстранить всю команду РФ.

"Всю команду ОКР должны отстранить, эти русские всегда обманывают".

"А можно уже просто окончательно их забанить?"

"Почему всегда именно эта страна?"

"Они все еще употребляют все это… У вас уже отобрали флаг и гимн. Вы хотите, чтобы вас вообще отстранили от соревнований?" — негодуют американцы в соцсетях. Их слова приводит "Спорт-Экспресс".

Граждане США предлагают отстранить российскую сборную от командных соревнований во всех видах, оставив только индивидуальные состязания, перед которыми россияне были бы обязаны проходить допинг-тесты непосредственно перед соревнованиями. Плюс к этому они американцы хотели бы, чтобы российские спортсмены выступали в независимом статусе, а не как представители Олимпийского комитета России и тем более РФ.

7 февраля российская сборная одержала победу в командном турнире по фигурному катанию, однако награждение, запланированное на следующий день, 8 февраля, было перенесено на неопределённую дату.

 

 

 

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ДОПИНГ-СКАНДАЛ с НАШИМ ФИГУРИСТОМ! НАГРАЖДЕНИЕ ОТЛОЖЕНО Фигурное катание 2022 Олимпиада Пекин
Автор: Светлана Нерадовская
Темы сша россия фигурное катание
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