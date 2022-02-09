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Автор Юлия Миленина

Бестемьянова высказалась о скандале с допинг-тестом фигуриста из РФ: "Ужасно"

Спорт

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на информацию о возможном применении допинга российским фигуристом на Олимпиаде в Пекине.

Бестемьянова высказалась о скандале с допинг-тестом фигуриста из РФ: "Ужасно"

Она заявила в интервью RT, что сама никогда не сталкивалась с допинг-скандалами, однако её шокировал конфликт на Олимпийских играх с участием спортсменов из РФ.

"Если так, это ужасно. Мне сложно что-то прокомментировать в этой ситуации. Я сама никогда не имела отношения к допингу и не знаю никого, кто бы это делал", — сказала Бестемьянова.

Ранее церемонию награждения российских фигуристов перенесли на неопределённый срок. По информации издания Inside the Games, это связано с тем, что у одного из спортсменов возникли проблемы с допинг-тестом.

7 февраля Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Виктория Синицина / Никита Кацалапов одержали победу в командном турнире. 

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Пекин-2022 | Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Произвольная программа, командный турнир
Автор: Юлия Миленина
Темы анастасия мишина фигурное катание александр галлямов
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