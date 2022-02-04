Депутат ГД Свищев: команды России и Украины не стоит разводить на соревнованиях

По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева, национальные команды Украины и России не нужно разводить во время проведения спортивных состязаний. Такое заявление парламентарий сделал после того, как российская сборная обыграла украинскую в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

Свищев убеждён, что подобные матчи не нужно политизировать.

"Не надо нас разводить. Сегодня ничего не произошло, потому что за безопасность отвечают организаторы. Мы же встречаемся в разных видах спорта и всё хорошо проходит. Наши ребята общаются со всеми, добрые отношения всегда. Крайне редко бывает, когда между спортсменами возникает недопонимание по политическим или национальным разногласиям", — сказал депутат в интервью изданию "Спорт Экспресс".

Депутат поблагодарил украинцев за "красивую и честную игру", добавив, что матч получился "красивый".

Не обошлось, по мнению парламентария, без запланированной акции, которая была ожидаема.

"Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали", — заключил Свищев.

Российская сборная победила украинцев со счётом 3:2.

В другой полуфинальной игре, которая состоится 6 февраля в 22:00 мск, встретятся сборные Португалии и Испании.

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