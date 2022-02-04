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Автор Светлана Нерадовская

Депутат ГД Свищев: команды России и Украины не стоит разводить на соревнованиях

Спорт

По мнению депутата Госдумы РФ Дмитрия Свищева, национальные команды Украины и России не нужно разводить во время проведения спортивных состязаний. Такое заявление парламентарий сделал после того, как российская сборная обыграла украинскую в полуфинальном матче чемпионата Европы по мини-футболу.

Депутат ГД Свищев: команды России и Украины не стоит разводить на соревнованиях

Свищев убеждён, что подобные матчи не нужно политизировать.

"Не надо нас разводить. Сегодня ничего не произошло, потому что за безопасность отвечают организаторы. Мы же встречаемся в разных видах спорта и всё хорошо проходит. Наши ребята общаются со всеми, добрые отношения всегда. Крайне редко бывает, когда между спортсменами возникает недопонимание по политическим или национальным разногласиям", — сказал депутат в интервью изданию "Спорт Экспресс".

Депутат поблагодарил украинцев за "красивую и честную игру", добавив, что матч получился "красивый".

Не обошлось, по мнению парламентария, без запланированной акции, которая была ожидаема.

"Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде. Сейчас надо подавать жалобу на их выходку, чтобы их оштрафовали", — заключил Свищев.

Российская сборная победила украинцев со счётом 3:2.

В другой полуфинальной игре, которая состоится 6 февраля в 22:00 мск, встретятся сборные Португалии и Испании.

 

 

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Украина - Россия. Обзор матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу. 04.02.2022
Автор: Светлана Нерадовская
Темы футбол россия украина
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