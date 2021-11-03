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Теннисистка Елена Веснина рассказала, как воры вернули её украденные медали

Спорт

Российская теннисистка Елена Веснина опубликовала в своём Instagram пост, в котором рассказала, как воры сначала украли её олимпийские медали, в потом с извинениями вернули их обратно:

Теннисистка Елена Веснина рассказала, как воры вернули её украденные медали

"Преступники подкинули медали. Причём как… Поздно вечером курьер привёз и оставил на охране букет цветов с коробкой шоколадных конфет, в которой лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов. Романтики с большой дороги".

Теннисистка добавила, что после возвращения ворами её олимпийские награды были взяты на экспертизу с целью зафиксировать на них отпечатки, оставленные преступниками, поэтому награды вернулись к владелице только через две недели.

СМИ сообщили о краже олимпийских наград Весниной 12 сентября. Злоумышленники взломали входную дверь дома спортсменки в элитном подмосковном посёлке, открыли сейф, украв обе олимпийские награды, золотую и серебряную. Воры также забрали драгоценности, находившиеся вместе с медалями в сейфе.

Спустя некоторое время воры сделали красивый и неожиданный жест: они подбросили похищенные медали на КПП в элитном посёлке, где живёт Веснина. К медалям взломщики приложили коробку конфет и записку, в которой они извинялись за сделанное.

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Елена Веснина об ограблении
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова
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