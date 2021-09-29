Украинец Усик "плевать хотел" на запреты - он говорит на русском языке

Чемпион мира по боксу, украинец Александр Усик во время пресс-конференции заставил волноваться своих фанатов: он отвечал на вопросы журналистов на русском языке.

Неудивительно, что боксёра спросили о том, имеет ли право кто-бы то ни было, включая официальный Киев, критиковать спортсменов (имелся ввиду скандал с Магучих из-за фото с российской спортсменкой в Токио). Усик ответил, что ему "до одного места критика со стороны власти". И добавил, что "даже не в курсе, критикуют ли его".

"Критика спортсменов — это ничто иное, как хайп. И занимаются этим больные люди", — уверен чемпион.

Боксёр добавил, что планирует посетить Крым, чтобы увидеться с родственниками и первым тренером, а еще сходить в свой первый спортзал.