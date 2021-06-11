Евро-2020: Бельгия сыграет против России без Азара и де Брюйне

Сборная Бельгии в первом матче на Евро-2020 против России не сможет рассчитывать на двух футболистов. Из-за повреждений на поле не появятся полузащитник Кевин де Брюйне и нападающий Эден Азар.

Де Брюйне даже не полетел с командой в Санкт-Петербург, где 12 июня состоится игра. По сообщению Nieuwsblad, футболист в разговоре с королём Бельгии Филиппом, который посетил тренировку команды, заявил, что готовится ко второй игре против Дании.

Азар имеет небольшой шанс сыграть против России. Он отправился в Санкт-Петербург, но точно начнёт матч на скамейке запасных. Игрок не готов на 100%.

В прошлом сезоне Азар провёл 21 матч за "Реал". Де Брюйне за "Манчестер Сити" отыграл 40 матчей. В финале Лиги чемпионов против "Челси" бельгиец получил перелом носа.

Матч на стадионе в Санкт-Петербурге начнётся 12 июня в 22.00 мск.