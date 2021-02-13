Умер легендарный тяжелоатлет Юрий Власов

Олимпийский чемпион 1960 года ничем не болел в последнее время — ни простудой, ни коронавирусом. Его смерть оказалась скоропостижной и неожиданной для родных.

Легендарный советский спортсмен-тяжелоатлет Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет. Всё произошло внезапно: ещё утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, рассказала агентству ТАСС его дочь Ирина.

"Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжёлой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье", — подтвердил информацию генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

Юрий Власов вошёл в состав сборной Советского Союза по тяжёлой атлетике в 1957 году. В 1960 он стал победителем XVII Олимпийских игр в Риме. За время своей спортивной карьеры стал четырёхкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом СССР, установил несколько десятков рекордов Советского Союза и мировых. До завершения карьеры в 1968 году служил спортивным инструктором в ЦСКА. Затем занимался литературной, общественной и политической деятельностью.