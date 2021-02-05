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Российский вратарь объяснил жуткое столкновение с футболистом "Порту"

Спорт » Командные виды » Футбол

Российский вратарь "Белененсеша" Станислав Крицюк рассказал об эпизоде в матче чемпионата Португалии против "Порту". Голкипер столкнулся с защитником Нану, который получил серьёзную травму.

У Нану диагностировали сотрясение мозга и травму спинного мозга. Футболист был доставлен в больницу, после чего пришёл в сознание. Сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Болельщики и соперники обвинили Крицюка в нанесении травмы Нану. Российский вратарь написал сообщение в Instagram, в котором постарался ответить на негативные комментарии и заявил, что не действовал преднамеренно.

"В Нану я не влетал руками или кулаками, как иногда может показаться на фото или с определенных ракурсов. Нану влетел в меня сбоку, и мы ударились головами", — написал Крицюк.

Голкипер отметил, что мог бы оказаться на месте Нану. По мнению Крицюка, сопернику не повезло.

"Никто в том, что случилось, не виноват", — добавил вратарь.

Крицюк в Португалии

Для Крицюка это второй вояж в Португалию. Ранее он выступал за "Брагу" и "Риу Ави", а в 2016 году вернулся в Россию, подписав контракт с "Краснодаром".

В 2020 году перешёл в "Белененсеш". На данный момент провёл 11 матчей в составе команды.

Автор: Артём Пермяков
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