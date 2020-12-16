Ловрен забил красивый автогол грудью в ворота "Зенита"

Защитник "Зенита" Деян Ловерн стал неудачником первого тайма матча против "Спартака". Хорватский футболист забил гол в собственные ворота.

Ловерн хотел грудью сбросить мяч голкиперу Андрею Лунёву, но мяч полетел по высокой траектории за шиворот вратарю. Счёт в матче на 22-й минуте стал равным - 1:1.

Первый гол в этой игре забил нападающий "Зенита" Сердар Азмун.