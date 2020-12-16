Защитник "Зенита" Деян Ловерн стал неудачником первого тайма матча против "Спартака". Хорватский футболист забил гол в собственные ворота.
Ловерн хотел грудью сбросить мяч голкиперу Андрею Лунёву, но мяч полетел по высокой траектории за шиворот вратарю. Счёт в матче на 22-й минуте стал равным - 1:1.
📹 Автогол Деяна Ловрена
📺 #ЗенитСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 16, 2020
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Первый гол в этой игре забил нападающий "Зенита" Сердар Азмун.
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