После боя с Майком Тайсоном Рой Джонс-младший предложил ему провести реванш в России.

Напомним, Джонсу не понравилось, что поединок закончился ничьей, поэтому он предложил провести повторный бой.

"Прекрасный вечер, прекрасный бой. Тайсон — реально тот, каким он себя представляет. Я рад, что мы подарили людям развлечение, особенно с учётом всей это ситуации с коронавирусом. Для меня это стоило того, чтобы рисковать жизнью. Мне понравилось, как всё прошло. Кто знает — может, мы сможем сделать реванш в России", — отметил боксёр.