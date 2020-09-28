Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о ближайшем будущем. По словам хорвата, он до конца сезона останется в составе армейского клуба.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Влашичу со стороны "Зенита", "Наполи" и других клубов из Европы.

"Да, я остаюсь в ЦСКА, у меня действующий контракт, и я могу сказать только самые приятные комплименты в адрес клуба. Понятно, что никогда не знаешь, что принесет новый день, но правда также и в том, что все серьезные клубы уже укомплектовали свои составы", — приводит "Спортске Журнал" слова Влашича.