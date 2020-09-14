"Мерседес" ответил болельщице на просьбу убрать политику из "Формулы-1"

Болельщики просят "Мерседес" не устраивать политических акций в "Формуле-1", а команда на это реагирует отписками. Ранее Льюис Хэмилтон неоднократно использовал гонки, чтобы высказать поддержку протестующим против полицейского насилия в США.

"Можем ли мы попросить Льюиса убрать политику из Формулы-1, пожалуйста. Становится действительно скучно, и команда выглядит абсолютно по-дурацки!" — написала Линнетт Форбс в Twitter.

В "Мерседесе" не считают поведение Хэмилтона политической акцией. Поэтому команда не будет делать каких-либо шагов в этом направлении.