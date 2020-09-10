235-й гарнизонный военный суд приговорил боксёра Георгия Кушиташвили к условному сроку. Спортсмен был признан виновным по двум статьям:
Суд вынес решение назначить условный срок на 3 года, сменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и добавить 2 года испытательного срока.
"Путем полного сложения наказаний окончательно назначить 3 года лишения свободы с отбыванием наказания условно… Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить и избрать подписку о невыезде", — говорится в решении суда.
Кушиташвили был задержан 2 февраля в Москве вместе с другом Овиком Оганнисяном. У боксёров нашли пакетик с кокаином, а в ходе задержания росгвардеец получил травму — у него был сломан нос.
Кушиташвили признал вину и компенсировал потерпевшему 200 тыс. рублей.
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