Боксёр Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

235-й гарнизонный военный суд приговорил боксёра Георгия Кушиташвили к условному сроку. Спортсмен был признан виновным по двум статьям:

ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта);

ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Суд вынес решение назначить условный срок на 3 года, сменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде и добавить 2 года испытательного срока.

"Путем полного сложения наказаний окончательно назначить 3 года лишения свободы с отбыванием наказания условно… Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить и избрать подписку о невыезде", — говорится в решении суда.

Дело Кушиташвили

Кушиташвили был задержан 2 февраля в Москве вместе с другом Овиком Оганнисяном. У боксёров нашли пакетик с кокаином, а в ходе задержания росгвардеец получил травму — у него был сломан нос.

Кушиташвили признал вину и компенсировал потерпевшему 200 тыс. рублей.