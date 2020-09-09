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Молодёжный Евро: России помогут братушки?

Спорт » Командные виды » Футбол

Молодёжная сборная России во вторник проиграла важный матч Польше. Матч завершился со счётом 1:0, а единственный гол забил форвард итальянской "Салернитаны" Патрик Дзичек.

Молодёжный Евро: России помогут братушки?

Россияне остались лидерами своей группы, но только из-за того, что у поляков на один матч меньше — 17 очков против 16. Гарантированное место на Евро-2021 получит только победитель группы.

Россия завершит отбор в октябре, а Польша сыграет еще и в ноябре. При этом помочь россиянам выиграть группу могут братья-славяне — болгары и сербы.

Календарь сборной России

  • 9 октября. Россия — Эстония.
  • 13 октября. Латвия — Россия.

Календарь сборной Польши

  • 9 октября. Сербия — Польша.
  • 13 октября. Польша — Болгария.
  • 17 ноября. Польша — Латвия.

Россиянам необходимо, чтобы Польша один раз проиграла или же два раза сыграла вничью. При равенстве очков поляки будут выше по личным встречам.

Евро-2021

Участие в молодёжном Евро примут 16 команд. Турнир пройдёт с 24 по 31 марта (групповой этап) и с 31 мая по 6 июня (плей-офф).

Участие в турнире обеспечили хозяева — Венгрия и Словения. Разыграны в квалификации будут 14 путёвок. Их получат победители девяти групп, а также пять лучших сборных среди занявших вторые места.

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