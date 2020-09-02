Жена тренера "Зенита" Сергея Семака рассказала о том, как её муж перевёл крупную сумму мошенникам. Недавно на WatsApp футбольного тренера пришло сообщение от приятеля с просьбой о помощи.
"Не так давно мой муж получил сообщение по "ватсапу" от бывшего партнёра по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце — одна надежда на тебя". Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал", — написала Семак в Instagram.
По словам девушки, избежать махинаций иногда не помогает даже требование предоставить документы.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.