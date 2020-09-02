Семак перевёл крупную сумму мошенникам

Жена тренера "Зенита" Сергея Семака рассказала о том, как её муж перевёл крупную сумму мошенникам. Недавно на WatsApp футбольного тренера пришло сообщение от приятеля с просьбой о помощи.

"Не так давно мой муж получил сообщение по "ватсапу" от бывшего партнёра по команде. Фотография приятеля на аватарке усыпила бдительность, номер телефона раздобыть несложно. Текст был такой: "Папа умирает от рака, все деньги уже потратил, зная твоё доброе сердце — одна надежда на тебя". Сергей перевёл крупную сумму, абонент его заблокировал", — написала Семак в Instagram.

По словам девушки, избежать махинаций иногда не помогает даже требование предоставить документы.