Названы три причины ухода Месси из "Барселоны"

В понедельник вечером Лионель Месси официально уведомил "Барселону" о желании покинуть клуб. В распоряжении журналистов оказался документ за подписью аргентинца, в котором он просит каталонцев расторгнуть контракт на основании одного из его пунктов.

El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. 📇📝 pic.twitter.com/qetW8uGkzy — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020

Испанские СМИ выяснили, что привело к такому решению Месси. По сообщениям источников, поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" (2:8) не сыграло здесь решающую роль, как утверждалось ранее.

Месси хочет привилегий

AS сообщает, что Месси не устраивают методы работы нового главного тренера Рональда Кумана. Голландец ранее провёл встречу с аргентинцем и сообщил, что у него или любого другого футболиста не будет привилегий.

Один из лучших футболистов мира не согласился с этим и решил найти другую команду.

Уход Луиса Суареса

Mundo Deportivo утверждает, что Месси также не понравилось, что "Барселона" выставила на трансфер уругвайца Луиса Суареса. У форвардов полное взаимопонимание на поле и за его пределами, поэтому уход Луиса, по мнению аргентинца, негативно скажется на результатах команды.

Кроме того, оба игрока могут уйти из "Барсы" одновременно и продолжить выступать вместе. Подписание Суареса может стать одним из условий Месси при переговорах с другим клубом.

Конфликт Месси и Бартомеу

По сообщению RAC 1, у Месси затяжной конфликт с руководством клуба и его президентом Хосепом Марией Бартомеу. Ранее аргентинец заявил о неуважительном отношении боссов к футболистам, а сезон без трофеев лишь усугубил ситуацию.

Месси открыто заявил руководителям, что останется в клубе только в том случае, если уйдёт Бартомеу. Сам президент "Барсы" не собирается подавать в отставку.