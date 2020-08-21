На "Ахмат Арене" в Грозном совершили обряд жертвоприношения

По поручению генерального директора комплекса "Ахмат Арена" в Грозном совершён обряд жертвоприношения. Он был посвящён 69-й годовщине со дня рождения Ахмат-Хаджи Кадырова, первого президента Чечни.

Под нож во время обряда попала корова. Мясо животного после жертвоприношения раздали сотрудникам арены, сообщает пресс-служба "Ахмата".

Ахмат-Хаджи Кадыров