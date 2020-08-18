Адвокат Александр Добровинский, который выступает защитником актёра Михаила Ефремова, рассказал о сумме компенсации, которую запросила семья погибшего Сергея Захарова. По его словам, все предыдущие сообщения о многомиллионных требованиях не соответствуют действительности.
Добровинский сообщил, что в иске указана сумма компенсации в 1 рубль. Потерпевший хотят только справедливого суда над артистом.
"С самого начала этого процесса мои доверители заявляли, что хотят только справедливого суда над Михаилом Ефремовым. Все инсинуации по поводу немыслимых компенсаций, которые они якобы требовали от господина Ефремова, были лживы, о чём я говорил, отвечая на вопросы журналистов. И сегодня, надеюсь, мы поставили точку во всех домыслах относительно компенсации", — приводит "СЭ" слова Добровинского.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.