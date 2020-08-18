Семья Захарова запросила у Ефремова компенсацию в 1 рубль

Адвокат Александр Добровинский, который выступает защитником актёра Михаила Ефремова, рассказал о сумме компенсации, которую запросила семья погибшего Сергея Захарова. По его словам, все предыдущие сообщения о многомиллионных требованиях не соответствуют действительности.

Добровинский сообщил, что в иске указана сумма компенсации в 1 рубль. Потерпевший хотят только справедливого суда над артистом.