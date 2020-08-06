Тульский "Арсенал" подписал контракт с Haval

Тульский "Арсенал" объявил о сотрудничестве с китайским автомобильным холдингом Great Wall. Спонсором команды стал завод Haval, производящий автомобили в России.

"Партнерство Haval с "Арсеналом" предполагает комплексную поддержку команды в сезоне-2020/21, причем как основного состава, так и дубля", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Контракт был подписан на Центральном стадионе Тулы. "Арсенал" получил от спонсора пять автомобилей Haval. Сотрудничество происходит в рамках меморандума между губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и председателем совета директоров Great Wall, который был заключён в 2019 году.