Российские боец смешанного стиля Петр Ян 12 июля одержал победу в поединке против бразильца Жозе Алду и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Ян рассказал, что ему пришлось драться не в своей стойке, однако это не помешало реализовать намеченный план.
"Алду отбил мне переднюю ногу, пришлось драться не в своей стойке. Надо было максимально поддавливать, в первой половине боя я старался меньше работать, чтобы он больше вымотался. С третьего раунда начал работать я, и начали его разбирать", — утверждает боец.
Откровения лидера ЛДПР раскрыли изнанку вертикали власти.