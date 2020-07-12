Новый чемпион UFC Петр Ян высказался о своей победе

Российские боец смешанного стиля Петр Ян 12 июля одержал победу в поединке против бразильца Жозе Алду и завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Ян рассказал, что ему пришлось драться не в своей стойке, однако это не помешало реализовать намеченный план.