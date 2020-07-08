Ведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации со сменой спортивного гражданства российскими легкоатлетами. Ранее спортсмены Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова подтвердили намерение перейти в другие команды из-за ситуации вокруг ВФЛА.
Федерация не выплатила штраф международной федерации World Athelitcs, поэтому спортсмены не могут получить нейтральный статус и выступать на турнирах.
"У нас какая-то патовая ситуация. Уж простите меня, но я тоже бы поглядывал в сторону другой страны. Мы теряем целое поколение спортсменов! Это огромная трагедия и личная боль. Я не знаю, что с этим делать, но людей понять могу. Спортсмен должен выступать. Где наша федерация в этот момент?" — приводит Sport24 слова Губерниева.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.