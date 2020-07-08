Губерниев поддержал легкоатлетов, которые хотят сменить гражданство

Ведущий Дмитрий Губерниев высказался о ситуации со сменой спортивного гражданства российскими легкоатлетами. Ранее спортсмены Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова подтвердили намерение перейти в другие команды из-за ситуации вокруг ВФЛА.

Федерация не выплатила штраф международной федерации World Athelitcs, поэтому спортсмены не могут получить нейтральный статус и выступать на турнирах.