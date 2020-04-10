Загитова показала свою подготовку к ЕГЭ

Российская фигуристка Алина Загитова во время карантина проводит подготовку к Единому государственном экзамену (ЕГЭ). Олимпийская чемпионка в этом году заканчивает школу.

Загитова оставила в сториз Instagram фотографию, где видно, что она учит предметы.

"Кто тоже готовится к ЕГЭ?" — написала Загитова.

ЕГЭ-2020

Из-за пандемии коронавируса и перевода школ на дистанционное обучение даты проведения ЕГЭ были изменены:

11 июня — экзамен по русскому языку;

15 июня — экзамен по математике;

18 июня — экзамены по истории и физике;

22 июня — экзамены по обществознанию и химии;

25 июня — экзамены по иностранному языку и биологии;

26, 29 июня — устная часть экзамена по иностранному языку.

Резервные даты сдачи экзаменов:

1-11 июля;

22 сентября — математика и русский язык.

В Роспоребнадзоре заявили, что экзамены в эти даты состоятся только в том случае, если будут безопасны для учеников и учителей.