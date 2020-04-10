Российская фигуристка Алина Загитова во время карантина проводит подготовку к Единому государственном экзамену (ЕГЭ). Олимпийская чемпионка в этом году заканчивает школу.
Загитова оставила в сториз Instagram фотографию, где видно, что она учит предметы.
"Кто тоже готовится к ЕГЭ?" — написала Загитова.
Из-за пандемии коронавируса и перевода школ на дистанционное обучение даты проведения ЕГЭ были изменены:
Резервные даты сдачи экзаменов:
В Роспоребнадзоре заявили, что экзамены в эти даты состоятся только в том случае, если будут безопасны для учеников и учителей.
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