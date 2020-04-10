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Источник Правда.Ру

Загитова показала свою подготовку к ЕГЭ

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова во время карантина проводит подготовку к Единому государственном экзамену (ЕГЭ). Олимпийская чемпионка в этом году заканчивает школу.

Загитова оставила в сториз Instagram фотографию, где видно, что она учит предметы.

"Кто тоже готовится к ЕГЭ?" — написала Загитова.

ЕГЭ-2020

Из-за пандемии коронавируса и перевода школ на дистанционное обучение даты проведения ЕГЭ были изменены:

  • 11 июня — экзамен по русскому языку;
  • 15 июня — экзамен по математике;
  • 18 июня — экзамены по истории и физике;
  • 22 июня — экзамены по обществознанию и химии;
  • 25 июня — экзамены по иностранному языку и биологии;
  • 26, 29 июня — устная часть экзамена по иностранному языку.

Резервные даты сдачи экзаменов:

  • 1-11 июля;
  • 22 сентября — математика и русский язык.

В Роспоребнадзоре заявили, что экзамены в эти даты состоятся только в том случае, если будут безопасны для учеников и учителей.

Темы егэ алина загитова фигурное катание
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