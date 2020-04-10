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Источник Правда.Ру

СБР назвал имя нового тренера сборной России по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Союз биатлонистов России (СБР) огласил кандидатуру на пост главного тренера национальной сборной. Сегодня в формате видеоконференции состоялось ещё одно заседание правления СБР.

На совещании было решено рекомендовать назначение главным тренером нынешнего вице-президента СБР Валерия Польховского. Решение должно быть согласовано с минспорта.

"Решено направить на согласование в минспорта РФ кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне-2020/21", — говорится в сообщении СБР.

Кроме того, Польховский должен представить для согласования в минспорта кандидатуры всего тренерского штаба до 20 апреля. Ранее сообщалось, что мужскую команду возглавит Роберт Кабуков, женскую — Владимир Королькевич.

Кубок мира по биатлону-2020/21

В новом сезоне IBU планирует внедрить новшество в календаре — этап открытия Кубка мира. Вместе с ним и чемпионатом мира в программе запланировано 11 этапов:

  • Открытие. Контиолахти (Финляндия): 27-29 ноября.
  • 1-й этап. Эстерсунд (Швеция): 30 ноября — 6 декабря.
  • 2-й этап. Хохфильцен (Австрия): 10-13 декабря.
  • 3-й этап. Анси (Франция): 17-20 декабря.
  • 4-й этап. Оберхоф (Германия): 6-10 января.
  • 5-й этап. Рупольдинг (Германия): 13-17 января.
  • 6-й этап. Антхольц (Италия): 21-24 января.
  • Чемпионат мира. Поклюка (Словения): 10-21 февраля.
  • 7-й этап. Пекин (Китай): 26 февраля — 1 марта.
  • 8-й этап. Нове-Место (Чехия): 11-14 марта.
  • 9-й этап. Осло (Норвегия): 19-21 марта.
Темы сбр биатлон валерий польховский кубок мира по биатлону
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