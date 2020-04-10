СБР назвал имя нового тренера сборной России по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) огласил кандидатуру на пост главного тренера национальной сборной. Сегодня в формате видеоконференции состоялось ещё одно заседание правления СБР.

На совещании было решено рекомендовать назначение главным тренером нынешнего вице-президента СБР Валерия Польховского. Решение должно быть согласовано с минспорта.

"Решено направить на согласование в минспорта РФ кандидатуру В. Н. Польховского на должность главного тренера сборных команд России по биатлону в сезоне-2020/21", — говорится в сообщении СБР.

Кроме того, Польховский должен представить для согласования в минспорта кандидатуры всего тренерского штаба до 20 апреля. Ранее сообщалось, что мужскую команду возглавит Роберт Кабуков, женскую — Владимир Королькевич.

Кубок мира по биатлону-2020/21

В новом сезоне IBU планирует внедрить новшество в календаре — этап открытия Кубка мира. Вместе с ним и чемпионатом мира в программе запланировано 11 этапов: