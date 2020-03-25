Роналду выделил деньги на 33 койки интенсивной терапии в Португалии

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду финансово помог португальским больницам в борьбе с пандемией коронавируса. Вместе с агентом Жорже Мендешем футболист оплатил организацию 33 коек интенсивной терапии, сообщает AS.

Роналду оплатил оборудование для ухода за тяжело больными от инфекции коронавируса. Кроме того, приобретены респираторы, маски для лица, мониторы и медикаменты. Сумма, которую потратил футболист, не называется.

Роналду остается на карантине с детьми на острове Мадейра, куда он отправился после того, как его мать несколько недель назад перенесла инсульт.