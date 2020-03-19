Анастасия Шубская, жена хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, сообщила, что на время карантина не будет выходить из дома. Так девушка объяснила, почему с мужем она закупила много продуктов в супермаркете.
Семья Овечкиных беспокоится за здоровье Анастасии, которая ждет второго ребёнка.
"Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую", — написала Шубская в Instagram.
Ранее НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за эпидемии коронавируса. Власти многих штатов приняли ограничительные меры, а в продуктовых магазинах начался ажиотаж.
Статистика распространения коронавируса в США на 19 марта:
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