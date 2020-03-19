Овечкин с женой решили не выходить из дома на время эпидемии

Анастасия Шубская, жена хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, сообщила, что на время карантина не будет выходить из дома. Так девушка объяснила, почему с мужем она закупила много продуктов в супермаркете.

Семья Овечкиных беспокоится за здоровье Анастасии, которая ждет второго ребёнка.

"Мы для себя приняли решение, что в ближайшие дни, недели, пока ситуация не нормализуется, мы не будем выходить в общественные места! В том числе продуктовые магазины! Это лишние риски, а в моем положении приходится думать не только о себе! Поэтому будем наслаждаться совместным времяпрепровождением дома: готовить различные блюда, смотреть фильмы, читать, обустраивать детскую", — написала Шубская в Instagram.

Коронавирус в США

Ранее НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за эпидемии коронавируса. Власти многих штатов приняли ограничительные меры, а в продуктовых магазинах начался ажиотаж.

Статистика распространения коронавируса в США на 19 марта: