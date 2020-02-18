Российские биатлонистки неудачно выступили в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антерсельве. Ни одна из девушек не смогла попасть в первую десятку финишного протокола.
Всего на счету россиянок 12 штрафных минут в этой гонке:
Из 100 биатлонисток только одна смогла пройти 15-километровую дистанцию без промахов. Галина Вишневская из Казахстана закрыла все мишени и попала в десятку.
Лучший результат показала итальянка Доротея Вирер с двумя промахами. Второе место заняла немка Ванесса Хинц, третье - норвежка Марте Олсбу Ройселан.
Зачёт чемпионата возглавляет сборная Норвегии. Россия идёт четвёртой.
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