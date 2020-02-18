Российские биатлонистки допустили 12 промахов в индивидуальной гонке ЧМ

Российские биатлонистки неудачно выступили в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антерсельве. Ни одна из девушек не смогла попасть в первую десятку финишного протокола.

Всего на счету россиянок 12 штрафных минут в этой гонке:

Екатерина Юрлова - 3 промаха, 13-е место;

Светлана Миронова - 4 промаха, 22-е место;

Лариса Куклина - 4 промаха, 23-е место;

Ирина Старых - 5 промахов, 32-е место.

Из 100 биатлонисток только одна смогла пройти 15-километровую дистанцию без промахов. Галина Вишневская из Казахстана закрыла все мишени и попала в десятку.

Гонку выиграла Доротея Вирер

Лучший результат показала итальянка Доротея Вирер с двумя промахами. Второе место заняла немка Ванесса Хинц, третье - норвежка Марте Олсбу Ройселан.

Доротея Вирер (Италия) - 43 минут 7,7 секунды (2 промаха). Ванесса Хинц (Германия) - +2,2 секунды (1). Марте Олсбу Ройселан (Норвегя) - +15,8 (2). Ханна Эберг (Швеция) - +38,7 (2). Франциска Пройс (Германия) - +1 минута 3,3 секунды (2). Моника Хойнш (Польша) - +1.10,1 (2).

Медальный зачёт ЧМ по биатлону

Зачёт чемпионата возглавляет сборная Норвегии. Россия идёт четвёртой.