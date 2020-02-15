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Источник Правда.Ру

Мать биатлониста Устюгова опровергла информацию о дисквалификации сына

Спорт

Ольга Устюгова - мать известного российского биатлониста Евгения Устюгова опровергла сообщения СМИ о лишении сына золотой медали с Олимпиады в Сочи 2014 года. По ее словам, ее сына не признавали виновным в употреблении допинга, поскольку суд еще не вынес решение.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении золотой медали с Олимпиады в Сочи 2014 года из-за употребления запрещенных веществ.

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