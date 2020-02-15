Биатлониста Устюгова лишили золота Олимпиады в Сочи из-за допинга

Российского биатлониста Евгения Устюгова признали виновным в употреблении допинга и лишили олимпийского золота игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России.

Согласно информации источника, Устюгова обвиняют в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут дисквалифицированы.

Таким образом, результаты российской сборной на Олимпийских играх в Сочи 2014 года будут пересмотрены. Из-за аннуляции результатов Евгения Устюгова сборная России займет третье место. Первое и второе места займут сборные Норвегии и Канады соответственно.