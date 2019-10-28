Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю

Российская фигуристка Александра Трусова во время тренировки на Гран-при Канады исполнила параллельный четверной тулуп с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю. Видео эпизода рекордсменка опубликовала на своей странице в Instagram.



Трусова и Ханю. Параллельный четверной тулуп.

Трусова и Ханю выиграли соревнования на Гран-при Канады. Россиянка сделала это с мировым рекордом. В своей произвольной программе 15-летняя фигуристка исполнила четыре четверных прыжка, три из которых чисто.