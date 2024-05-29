Юрист рассказала, что не имеет права делать проверяющие на ЕГЭ в отношении выпускников

Юрист Рудакова напомнила, что проверяющим на ЕГЭ запрещено прикасаться к школьникам

2:18 Your browser does not support the audio element. Общество

Законодательство требует, чтобы проверяющие во время ЕГЭ соблюдали определённые требования. Прежде всего, им запрещено проводить обыски или осуществлять досмотры школьников, а тем более прикасаться к телу подростков.

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Юрист частной практики Елена Рудакова указывает, что в случае нарушения этих правил, можно обратиться с жалобой, ссылаясь на соответствующие статьи Уголовного кодекса: статью 113 (домогательства до несовершеннолетних), статью 367 (домогательства) и отсутствие оснований для проведения обыска по статье 182.

Также проверяющие не имеют права проводить проверки в туалетах и устанавливать в них камеры. Они также не имеют права шуметь или отвлекать сдающих экзамены своими разговорами или обращениями.

Проведение проверки перед ЕГЭ осуществляется с целью обеспечения безопасности. Организаторы напоминают участникам, чтобы все запрещённые предметы были сданы или переданы сопровождающим лицам. Однако ни к личным вещам студентов, ни к самим студентам нельзя прикасаться.

"Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ) организаторы напоминают, что нужно сдать все запрещенные средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются", — напомнила Рудакова.

Общественный наблюдатель имеет право осуществлять свои функции только на месте проведения экзамена и в указанные даты, как указано в его удостоверении, уточняет Газета.Ru.

Ранее воронежские выпускницы пожаловались на то, что перед экзаменами их вынудили снять нижнее белье и провели доскональный обыск. Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что этот случай будет обсуждаться на пленарном заседании, так как такое поведение проверяющих является недопустимым и может рассматриваться как домогательство к несовершеннолетним, что противоречит законодательству.