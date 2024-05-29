Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер Пахомов: для подготовки к бегу важно делать двухчасовые прогулки
Годовой доход директоров магазинов в сетевом ретейле равен 1,4 млн рублей
Нужно ли прогревать автомобиль летом: ошибка многих водителей
Телеведущая Николаева впервые показала лицо новорождённого сына
В Белгороде устроившим 27 автоподстав мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы
The Guardian: в Венесуэле растаял последний горный ледник Ла-Корона
Виктория Боня удивила девушек в Монако своим образом в мини-платье
Дом из "Один дома" продают за $5,25млн
Туристы ночуют на вокзале в Питере для покупки билетов на юг
Юрист рассказала, что не имеет права делать проверяющие на ЕГЭ в отношении выпускников

Юрист Рудакова напомнила, что проверяющим на ЕГЭ запрещено прикасаться к школьникам

2:18
Общество

Законодательство требует, чтобы проверяющие во время ЕГЭ соблюдали определённые требования. Прежде всего, им запрещено проводить обыски или осуществлять досмотры школьников, а тем более прикасаться к телу подростков.

Юрист Рудакова напомнила, что проверяющим на ЕГЭ запрещено прикасаться к школьникам
Фото: pexels.com by Tookapic is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Юрист частной практики Елена Рудакова указывает, что в случае нарушения этих правил, можно обратиться с жалобой, ссылаясь на соответствующие статьи Уголовного кодекса: статью 113 (домогательства до несовершеннолетних), статью 367 (домогательства) и отсутствие оснований для проведения обыска по статье 182.

Также проверяющие не имеют права проводить проверки в туалетах и устанавливать в них камеры. Они также не имеют права шуметь или отвлекать сдающих экзамены своими разговорами или обращениями.

Проведение проверки перед ЕГЭ осуществляется с целью обеспечения безопасности. Организаторы напоминают участникам, чтобы все запрещённые предметы были сданы или переданы сопровождающим лицам. Однако ни к личным вещам студентов, ни к самим студентам нельзя прикасаться.

"Проверка перед ЕГЭ проводится только в целях безопасности. При допуске участников ЕГЭ в пункт проведения экзаменов (ППЭ) организаторы напоминают, что нужно сдать все запрещенные средства в специальные места или сопровождающему. К личным вещам участника экзамена, как и к нему самому, не прикасаются", — напомнила Рудакова.

Общественный наблюдатель имеет право осуществлять свои функции только на месте проведения экзамена и в указанные даты, как указано в его удостоверении, уточняет Газета.Ru.

Ранее воронежские выпускницы пожаловались на то, что перед экзаменами их вынудили снять нижнее белье и провели доскональный обыск. Председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что этот случай будет обсуждаться на пленарном заседании, так как такое поведение проверяющих является недопустимым и может рассматриваться как домогательство к несовершеннолетним, что противоречит законодательству.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Аналитики ответили на вопрос "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных ВСУ.

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ
Комик Азамат Мусагалиев покинул ТНТ из-за окончания контракта
Стало известно, почему Азамат Мусагалиев покинул ТНТ
Можно ли использовать опилки в огороде
Не сорняк, а алмаз: это растение многие топчут и выбрасывают, а зря — польза от него для сада огромна
Эстония инициировала конфликт с РФ на реке Нарва, но остереглась его продолжать Любовь Степушова Ставка ВСУ на спецназ не сыграла: профессиональные боевики разбиты Дмитрий Плотников Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин
Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра
Если не успели высадить огурцы: рассказываем, когда это сделать
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Молодая жена Петросяна объяснила, как сложна её многотрудная жизнь: "Такая моя доля"
Последние материалы
Годовой доход директоров магазинов в сетевом ретейле равен 1,4 млн рублей
Нужно ли прогревать автомобиль летом: ошибка многих водителей
Телеведущая Николаева впервые показала лицо новорождённого сына
В Белгороде устроившим 27 автоподстав мошенникам грозит до 10 лет тюрьмы
Юрист Рудакова напомнила, что проверяющим на ЕГЭ запрещено прикасаться к школьникам
The Guardian: в Венесуэле растаял последний горный ледник Ла-Корона
Виктория Боня удивила девушек в Монако своим образом в мини-платье
Дом из "Один дома" продают за $5,25млн
Туристы ночуют на вокзале в Питере для покупки билетов на юг
Эксперт Колчин: "Современный диспетчерский пункт — новое слово в военной логистике"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников