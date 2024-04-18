В ХМАО у нотариусов возник спрос на переводчиков таджикского языка

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Нотариусы в Ханты-Мансийском автономном округе ищут переводчиков таджикского языка, так как на многие сделки с недвижимостью приходят клиенты, не говорящие по-русски.

По информации "Вестника Сургутского района", спрос на независимых переводчиков таджикского языка у нотариусов в Югре значительно возрос. Это связано с тем, что все больше клиентов из Таджикистана обращаются по вопросам сделок с недвижимостью и другим юридическим вопросам. На встречах часто выясняется, что клиент не владеет русским языком.

Жанна Самойлова, вице-президент Нотариальной палаты ХМАО, отметила: "Часто бывает, что продавцы, приезжающие на сделку с недвижимостью, совсем не говорят по-русски, а переводит за них родственник покупателя. Очевидно, что такой переводчик заинтересован в определенном исходе, и мы не всегда можем полностью понять волеизъявление продавца".

Для решения этой проблемы нотариусы в Югре провели встречу с представителями таджикских диаспор, которые выразили готовность помочь улучшить взаимодействие, сообщает muksun.fm.