Где женились, там и разводитесь: суд отказал в разводе лесбийской* пары

Резюме текста: Судья мирового суда в Петербурге рассмотрел заявление Екатерины о расторжении брака с Елизаветой. Девушки поженились в Копенгагене в 2017 году и прожили вместе 6 лет, но в феврале 2023 года решили разойтись. Об этом сообщает EADaily.
Екатерина обратилась в суд, желая завершить брак, однако Елизавета отказалась разводиться. Суд пришел к выводу, что обе стороны не высказали желания развестись обоюдно, и отказал в удовлетворении заявления.
Также было отмечено, что иностранное семейное право не может быть применено, и суд посоветовал дамам разводиться в том же месте, где они заключили брак — в Копенгагене.
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