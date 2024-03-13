Где женились, там и разводитесь: суд отказал в разводе лесбийской* пары

Петербургский суд отказал в разводе Екатерине, желавшей завершить брак с Елизаветой

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Резюме текста: Судья мирового суда в Петербурге рассмотрел заявление Екатерины о расторжении брака с Елизаветой. Девушки поженились в Копенгагене в 2017 году и прожили вместе 6 лет, но в феврале 2023 года решили разойтись. Об этом сообщает EADaily.

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Екатерина обратилась в суд, желая завершить брак, однако Елизавета отказалась разводиться. Суд пришел к выводу, что обе стороны не высказали желания развестись обоюдно, и отказал в удовлетворении заявления.

Также было отмечено, что иностранное семейное право не может быть применено, и суд посоветовал дамам разводиться в том же месте, где они заключили брак — в Копенгагене.

* Запрещенное в России экстремистское движение.