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Рекламные агентства изменят договоры с блогерами из-за запрета работы с иноагентами

Запрет рекламы у иноагентов: блогеры в зоне риска

1:22
Общество

Рекламные агентства будут добавлять в договоры с блогерами условия об одностороннем расторжении контрактов и денежных компенсациях в случае признания иноагентами. В частности, такие механизмы проработают NMI Group, OMD OM Group и Digital Church.

Запрет рекламы у иноагентов: блогеры в зоне риска
Фото: flickr.com by Victor Sergeevich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По словам источников, в свете нового закона о запрете рекламы на сайтах иноагентов основной проблемой станет не столько размещение рекламы, сколько заключение контрактов с теми, кто находится в группе риска и еще не включен в реестр Минюста, ведь остановить рекламную кампанию моментально, после того как лицо объявят "иноагентом", представляется очень сложным. Помимо того, агентство или рекламодатель не всегда знают полный список сайтов, на которых может выйти заказанная реклама, а значит, необходимо проработать алгоритм оперативного включения площадок в "черный список".

Представители рекламных компаний заявили, что уже прописывают в контрактах пункты, запрещающие дискредитацию армии или страны. Чтобы минимизировать риски, агентства будут анализировать политическую позицию и высказывания блогера, а также контролировать его взаимодействие с иностранными компаниями и СМИ.

Напомним, что блогеры, признанные иноагентами, являются весомыми лидерами мнений в России. При этом многие из них нейтральны по отношению к действующей власти.

Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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