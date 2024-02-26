Какие преимущества и недостатки есть при использовании школьниками "решебников": взгляд педагога-психолога

Гдз: педагог Липеева рассказала о плюсах и минусах готовых домашних заданий

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Готовые домашние задания (ГДЗ) — это аббревиатура, которая широко известна многим со школьных лет. Изначально ГДЗ представляли собой сборники книг с готовыми ответами и решениями к задачам из учебников. С развитием интернета эти сборники превратились в онлайн-ресурсы, предоставляющие помощь школьникам и студентам в выполнении домашних заданий.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Педагог-психолог из онлайн-школы "Синергия", Вера Липеева, в интервью для ИА RuNews24. ru высказала свое мнение о том, что использование ГДЗ может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на успеваемость и способность школьников усваивать учебный материал.

По мнению психолога Липеевой, существуют три позитивных аспекта использования ГДЗ:

Экономия времени: использование ГДЗ позволяет ученикам быстрее выполнить домашнее задание. Проверка знаний: школьники могут использовать ГДЗ для проверки правильности своих ответов и понимания учебного материала. Понимание ошибок: через изучение готовых ответов из ГДЗ ученики могут осознать свои ошибки и избежать их в будущем.

Однако существуют и три негативных последствия использования ГДЗ:

Недостаточное усвоение материала: если ученик просто списывает ответы из ГДЗ, не понимая их сути, это может помешать ему усвоить учебный материал. Отсутствие развития учебных навыков: постоянное использование ГДЗ может мешать развитию у учеников навыков самостоятельного решения задач и критического мышления. Риск получения низких оценок: если ученик полагается исключительно на ГДЗ, он может не достаточно глубоко усвоить материал и получить низкие оценки за контрольные работы.

Многие критикуют сборники ГДЗ, считая, что их использование вредит школьникам, так как они перестают учиться самостоятельно и полагаются только на готовые ответы. В ответ на это возражение психолог Липеева напоминает, что до появления открытого доступа к ГДЗ школьники также могли использовать различные способы, чтобы списать домашнее задание:

Списывание у одноклассников или друзей.

Списывание из учебников или других источников.

Получение помощи от старших школьников или студентов.

Таким образом, хотя использование ГДЗ может быть полезным для проверки знаний и экономии времени, важно помнить о необходимости самостоятельного изучения материала, развитии учебных навыков и соблюдении этических принципов в учебном процессе.