Какие преимущества и недостатки есть при использовании школьниками "решебников": взгляд педагога-психолога

Готовые домашние задания (ГДЗ) — это аббревиатура, которая широко известна многим со школьных лет. Изначально ГДЗ представляли собой сборники книг с готовыми ответами и решениями к задачам из учебников. С развитием интернета эти сборники превратились в онлайн-ресурсы, предоставляющие помощь школьникам и студентам в выполнении домашних заданий.
Педагог-психолог из онлайн-школы "Синергия", Вера Липеева, в интервью для ИА RuNews24. ru высказала свое мнение о том, что использование ГДЗ может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на успеваемость и способность школьников усваивать учебный материал.
По мнению психолога Липеевой, существуют три позитивных аспекта использования ГДЗ:
Однако существуют и три негативных последствия использования ГДЗ:
Многие критикуют сборники ГДЗ, считая, что их использование вредит школьникам, так как они перестают учиться самостоятельно и полагаются только на готовые ответы. В ответ на это возражение психолог Липеева напоминает, что до появления открытого доступа к ГДЗ школьники также могли использовать различные способы, чтобы списать домашнее задание:
Таким образом, хотя использование ГДЗ может быть полезным для проверки знаний и экономии времени, важно помнить о необходимости самостоятельного изучения материала, развитии учебных навыков и соблюдении этических принципов в учебном процессе.
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