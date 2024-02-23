От Москвы до Владивостока: поезд Минобороны РФ начал свой путь по городам страны с Киевского вокзала

В рамках агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России по городам страны проедет тематический поезд "Сила в правде". Отправился состав сегодня, 23 февраля, с Киевского вокзала. До 8 мая этого года поезд проедет через 67 субъектов России расстояние более 34 тысяч километров.
"Мероприятия акции пройдут на 75 железнодорожных станциях", — отметили в Минобороны РФ.
Целью акции стали демонстрация успехов и достижений флота и армии РФ, а также противодействие попыткам фальсификации истории. Состав проедет по городам от Москвы до Владивостока и вернется обратно.
В составе поезда есть тематический вагон "Этих дней не смолкнет слава" с образцами вооружения и макетами боевой техники времен ВОВ.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете