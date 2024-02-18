Замгендиректора по авиационной безопасности и режиму компании "Воздушные Ворота Северной столицы" Александр Фёдоров заявил, что в здание аэропорта Пулково будут пускать только пассажиров с билетами в случае принятия постановления Минтранса, пишет "Российская газета".
"Современная ситуация диктует новые требования к безопасности, обеспечение которой — приоритет аэропорта Пулково", — отметил Фёдоров
Будут ли действительно введены такие меры, пока неясно. Однако многие люди без помощи провожающих просто не смогут попасть в аэропорт. Также придётся решать вопрос с зоной ожидания для встречающих. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.