В Пулково подтвердили, что будут пускать в терминал только пассажиров с билетами, если Минтранс примет соответствующее постановление

В Пулково дали комментарий намерению Минтранса РФ ограничить доступ в аэропорты

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Замгендиректора по авиационной безопасности и режиму компании "Воздушные Ворота Северной столицы" Александр Фёдоров заявил, что в здание аэропорта Пулково будут пускать только пассажиров с билетами в случае принятия постановления Минтранса, пишет "Российская газета".

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"Современная ситуация диктует новые требования к безопасности, обеспечение которой — приоритет аэропорта Пулково", — отметил Фёдоров

Будут ли действительно введены такие меры, пока неясно. Однако многие люди без помощи провожающих просто не смогут попасть в аэропорт. Также придётся решать вопрос с зоной ожидания для встречающих. Сейчас проект проходит оценку регулирующего воздействия.