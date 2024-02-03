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Не платили зарплату: в Оренбурге прокуратура взялась за компанию, строящую аэропорт

Прокуратура выявила нарушения в выплате заработной платы при строительстве аэропорта в Оренбурге

1:10
Общество

Уральская транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения в сфере выплаты заработной платы работникам, занятым на строительстве нового аэровокзального комплекса в Оренбурге, сотрудниками ООО "Талос Констракшн".

Прокуратура выявила нарушения в выплате заработной платы при строительстве аэропорта в Оренбурге
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

После тщательного рассмотрения фактов и документации, представленной компанией, прокурор пришел к заключению о фактических задержках в выплате зарплаты трудовому коллективу.

Это нарушение законодательства о труде привело к серьезным последствиям для работников, оказавшимся в финансово затруднительном положении из-за несвоевременных выплат. Однако в ходе расследования было установлено, что компания впоследствии регуляризировала свои обязательства перед персоналом, погасив все недоимки и предоставив компенсацию за фактический период задержки выплат, сообщает 56orb.ru.

В связи с выявленным нарушением, прокурором было начато административное производство в отношении ответственных лиц компании по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся невыплаты заработной платы в установленные сроки. Дело находится на стадии рассмотрения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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