Не платили зарплату: в Оренбурге прокуратура взялась за компанию, строящую аэропорт

Прокуратура выявила нарушения в выплате заработной платы при строительстве аэропорта в Оренбурге

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Уральская транспортная прокуратура выявила серьезные нарушения в сфере выплаты заработной платы работникам, занятым на строительстве нового аэровокзального комплекса в Оренбурге, сотрудниками ООО "Талос Констракшн".

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

После тщательного рассмотрения фактов и документации, представленной компанией, прокурор пришел к заключению о фактических задержках в выплате зарплаты трудовому коллективу.

Это нарушение законодательства о труде привело к серьезным последствиям для работников, оказавшимся в финансово затруднительном положении из-за несвоевременных выплат. Однако в ходе расследования было установлено, что компания впоследствии регуляризировала свои обязательства перед персоналом, погасив все недоимки и предоставив компенсацию за фактический период задержки выплат, сообщает 56orb.ru.

В связи с выявленным нарушением, прокурором было начато административное производство в отношении ответственных лиц компании по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, касающейся невыплаты заработной платы в установленные сроки. Дело находится на стадии рассмотрения.