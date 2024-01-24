В Петербурге студент из Донецкая сдал астронома, который высказался о поддержке Украины

В Петербурге студент сдал полиции астронома, выразившую поддержку Украине

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В Санкт-Петербурге студент из Донецка сдал полиции астронома после разговора о специальной военной операции на Украине. Известно, что 45-летний астроном во время разговора в метро выразил поддержку Украине. О происшествии узнал портал "Фонтанка".

Фото: Евгений Савин

Инцидент случился днём ранее. Полицейские задержали женщину возле станции "Владимирская". Заявление на неё поступило от 22-летнего молодого человека.

Сам парень объяснил оперативникам, что во время беседы на "Достоевской" преподаватель выразила симпатии действиям украинской армии. При этом на рюкзаке женщины студент заметил шеврон в виде сине-жёлтого флага размером пять на три сантиметра.

Таким образом, в действиях женщины усматривается нарушение, предусмотренное административной статьей о публичной дискредитации Вооружённых сил России. При этом студент, который написал на женщину донос, выступает на мероприятиях патриотической направленности в роли спикера.