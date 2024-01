Историк рассказала, какая святая вода не портится

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне. Верующие по всему миру совершают обряд водосвятия, а некоторые из них даже осмеливаются окунуться в прорубь, несмотря на холод. Однако за внешними атрибутами этого дня часто утрачивается первоначальное значение.

Фото: Wikipedia by Vitaliy Ankov is licensed under CC-BY-SA 3.0