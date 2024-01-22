Историк рассказала, какая святая вода не портится

Историк рассказала о традициях праздника Крещения

19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господне. Верующие по всему миру совершают обряд водосвятия, а некоторые из них даже осмеливаются окунуться в прорубь, несмотря на холод. Однако за внешними атрибутами этого дня часто утрачивается первоначальное значение.

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Танзила Чабиева, кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Кавказа Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Российской академии наук и преподаватель университета "Синергия", помогла разъяснить историю этого праздника. По словам Чабиевой, Крещение Господне, также известное как Богоявление, является одним из ключевых событий в христианской религии. Русская православная церковь обычно отмечает его 19 января (6 января по старому стилю). Праздник связывается с крещением Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Предтечей. По христианским учениям, в этот момент небеса разверзлись, и Святой Дух в облике голубя явился, провозгласив Иисуса Сыном Божиим, сообщает RuNews24.

Чабиева также подчеркнула, что традиция крещенских купаний, хотя и широко распространена, не имеет церковного утверждения. Это народная инициатива, которая сохраняется с XVIII-XIX веков. Верится, что эта традиция возникла в связи с обычаем Святок в деревнях, где купание в крещенских водах воспринималось как сакральное действо, способное очистить человека от грехов.

Что касается святой воды, то Чабиева пояснила, что это вода, освященная в Крещенский Сочельник и во время Праздника на Великом водосвятии. Эта вода также называется богоявленской. Она подчеркнула, что ключевым элементом в употреблении крещенской воды является вера и чистота помыслов человека, а также его стремление очиститься от грехов. Верят, что такая вода сохраняет свою чистоту в течение года.