Полотнце после стирки хоть выкидывай: какие 4 ошибки сделала хозяйка

Чтобы сохранить мягкость и пушистость полотенец после стирки, избегайте следующих ошибок, которые могут ухудшить их внешний вид и ощущение на ощупь:
Избыточное количество порошка: Использование большого количества порошка может привести к тому, что он не полностью вымоется из полотенец, делая их жесткими и сухими. Перед стиркой тщательно ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке порошка и добавляйте необходимое количество.
Чрезмерно горячая вода: Для махровых полотенец вполне подходит вода комнатной температуры. Избегайте стирки в кипятке, поскольку это может негативно сказаться на цвете полотенец, делая их менее яркими и тусклыми.
Неудаление пятен до стирки: Пятна от кофе, свеклы, масла и жира могут остаться на кухонных полотенцах после стирки. Для более эффективного удаления пятен рекомендуется предварительно замачивать полотенца с использованием отбеливателя. Это поможет устранить пятна, придавая также свежий аромат и обеспечивая дезинфекцию ткани.
Использование пятновыводителя для цветных полотенец: Если у вас цветные полотенца, лучше воспользоваться пятновыводителем, который эффективно удаляет пятна, сохраняя при этом яркость и насыщенность цвета.
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