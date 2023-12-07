Ведущая BBC показала средний палец в прямом эфире новостной передачи

0:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Зрители новостей BBC увидели в прямом эфире неприличный жест в исполнении телеведущей Мариам Мошири.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Ведущая новостей BBC Мариам Мошири показала средний палец в прямом эфире. Телеведущая не расчитала время за кадром и её дерзкий жест увидела огромная зрительская аудитория.

Женщина тут же собралась и произнесла вступительную речь: "Прямой эфир из Лондона, это новости BBC".

Позже Мошири извинилась за жест и объяснила, что просто делала обратный отсчёт до прямого включения.

"То есть показывая от 10 пальцев до одного. Когда мы дошли до единицы, я в шутку развернула руку с поднятым пальцем, не осознавая, что это попадёт в кадр", — объяснила ведущая новостей.