Зрители новостей BBC увидели в прямом эфире неприличный жест в исполнении телеведущей Мариам Мошири.
Ведущая новостей BBC Мариам Мошири показала средний палец в прямом эфире. Телеведущая не расчитала время за кадром и её дерзкий жест увидела огромная зрительская аудитория.
Женщина тут же собралась и произнесла вступительную речь: "Прямой эфир из Лондона, это новости BBC".
Позже Мошири извинилась за жест и объяснила, что просто делала обратный отсчёт до прямого включения.
"То есть показывая от 10 пальцев до одного. Когда мы дошли до единицы, я в шутку развернула руку с поднятым пальцем, не осознавая, что это попадёт в кадр", — объяснила ведущая новостей.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.