"Это от лукавого": В Совфеде ответили на желание Украины переименовать населенные пункты Крыма

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с "Лентой.ру" заявил, что властям Украины следует обратить внимание на свои проблемы, которые более очевидны, а не думать о названиях населенных пунктов в Крыму.

Фото: Правда.Ру

"Это от лукавого, мягко говоря. Потому что с такой же степенью ума и осведомленности они могут переименовывать все на европейской карте, может быть, даже на карте Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и США", — заявил сенатор в разговоре с изданием.

По его словам, желание украинских властей изменить названия населенных пунктов Крыма смешно и печально на фоне того, с какими реальными проблемами нужно иметь дело.

Карасин заявил, что такие предложения вызывают вопросы о том, насколько компетентна существующая власть в государстве.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что на Украине складываются все условия для военного переворота, который мог бы быть поднят под руководством главкома ВСУ Валерия Залужного.