Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с "Лентой.ру" заявил, что властям Украины следует обратить внимание на свои проблемы, которые более очевидны, а не думать о названиях населенных пунктов в Крыму.
"Это от лукавого, мягко говоря. Потому что с такой же степенью ума и осведомленности они могут переименовывать все на европейской карте, может быть, даже на карте Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и США", — заявил сенатор в разговоре с изданием.
По его словам, желание украинских властей изменить названия населенных пунктов Крыма смешно и печально на фоне того, с какими реальными проблемами нужно иметь дело.
Карасин заявил, что такие предложения вызывают вопросы о том, насколько компетентна существующая власть в государстве.
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