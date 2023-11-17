Симоньян заявила, что договариваться с Украиной нельзя

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире НТВ, что ведение переговоров с Украиной недопустимо, поскольку российские военнослужащие в настоящее время с большими усилиями разрушают укрепления, созданные за время, прошедшее с момента подписания минских соглашений.

"С ними нельзя договариваться, и никогда не было возможности… Мне было совершенно ясно, что эти минские соглашения были лишь формальностью, что, как было заявлено публично, в том числе лидерами западных стран, они представляли собой способ выиграть время и предоставить Украине возможность возведения всех этих укреплений, которые мы теперь с трудом и с большими жертвами уничтожаем, слава Богу. Это требует жизней наших солдат, огромных усилий, всенародной поддержки, усилий всего министерства обороны и всей страны, включая экономику, чтобы поставлять туда то, что разрушает и уничтожает все это… С ними необходимо вести переговоры", — поделилась своим мнением Симоньян.