Скромная жизнь и трудности: Дмитрий Песков рассказал об учебе дочери во Франции

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, поделился интересными деталями об учебе своей дочери Елизаветы во Франции. В интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" он подчеркнул, что ее студенческие годы были связаны с непростыми испытаниями и скромным образом жизни.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Ей пришлось преодолевать трудности и искать себя", подчеркнул Песков.

Также он отметил, что в настоящее время дочь стала активной карьеристкой, аналогично своей матери, Татьяне Навке, супруге представителя Кремля.

Интервью с отцом Елизаветы Песковой предоставило уникальный взгляд на ее студенческие годы и процесс самопознания.

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