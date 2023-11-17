Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, поделился интересными деталями об учебе своей дочери Елизаветы во Франции. В интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360" он подчеркнул, что ее студенческие годы были связаны с непростыми испытаниями и скромным образом жизни.
"Ей пришлось преодолевать трудности и искать себя", подчеркнул Песков.
Также он отметил, что в настоящее время дочь стала активной карьеристкой, аналогично своей матери, Татьяне Навке, супруге представителя Кремля.
Интервью с отцом Елизаветы Песковой предоставило уникальный взгляд на ее студенческие годы и процесс самопознания.
В пресс-службе МГИМО объяснили, почему профессор Юрий Кобаладзе лишился должности после встречи студентов с Иваном Ургантом.